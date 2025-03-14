ИИ диагностирует фиброз сердца за минуты

20:58, 14 марта 2025, ПАИ

Специалисты ИТМО и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова создали систему на основе искусственного интеллекта, которая может автоматически обнаруживать фиброз сердца по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом пишут «Известия».

Для диагностики был разработан специальный алгоритм, который разделяет изображение органа на сегменты и затем определяет местоположение и количество рубцовой ткани.

Фиброз сердца – это разрастание рубцовой ткани, которое может возникнуть после инфаркта миокарда или инфекционных заболеваний. Обычно его диагностируют с помощью МРТ, но у врачей-рентгенологов уходит от одного до двух часов на точное измерение объёма патологии у одного пациента.

Разработчики рассказали, что теперь искусственный интеллект может выполнить эту задачу за несколько минут. Это изобретение должно освободить врачей от необходимости проводить измерения вручную, что позволит быстрее выбирать наиболее подходящую стратегию лечения заболеваний.

«В предложенном алгоритме пользователю нужно только отметить несколько точек на изображении сердца и классифицировать срезы, а сегментация тканей и создание 17-сегментной диаграммы выполняются автоматически. В настоящее время мы работаем над улучшением нашего метода и разрабатываем более быстрый, полностью автоматический алгоритм, который сможет анализировать изображения мгновенно без участия пользователя», – сообщил главный разработчик проекта, научный сотрудник ИТМО Валид Аль-Хайдри.