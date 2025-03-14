Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ИИ диагностирует фиброз сердца за минуты

Специалисты ИТМО и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова создали систему на основе искусственного интеллекта, которая может автоматически обнаруживать фиброз сердца по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом пишут «Известия».

Для диагностики был разработан специальный алгоритм, который разделяет изображение органа на сегменты и затем определяет местоположение и количество рубцовой ткани.

Фиброз сердца – это разрастание рубцовой ткани, которое может возникнуть после инфаркта миокарда или инфекционных заболеваний. Обычно его диагностируют с помощью МРТ, но у врачей-рентгенологов уходит от одного до двух часов на точное измерение объёма патологии у одного пациента.

Разработчики рассказали, что теперь искусственный интеллект может выполнить эту задачу за несколько минут. Это изобретение должно освободить врачей от необходимости проводить измерения вручную, что позволит быстрее выбирать наиболее подходящую стратегию лечения заболеваний.

«В предложенном алгоритме пользователю нужно только отметить несколько точек на изображении сердца и классифицировать срезы, а сегментация тканей и создание 17-сегментной диаграммы выполняются автоматически. В настоящее время мы работаем над улучшением нашего метода и разрабатываем более быстрый, полностью автоматический алгоритм, который сможет анализировать изображения мгновенно без участия пользователя», – сообщил главный разработчик проекта, научный сотрудник ИТМО Валид Аль-Хайдри.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 марта 2025

Репетиция концерта-открытия 51-го Фестиваля русской музыки прошла в Пскове
14 марта 2025

Встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров» пройдёт в псковской библиотеке
14 марта 2025

В Спасо-Елеазаровском монастыре состоится мастер-класс по обрезке плодовых деревьев
14 марта 2025

Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы» объединил порядка 200 ребят из России и Белоруссии
14 марта 2025

Часть улицы Космической временно перекроют в Пскове
14 марта 2025

Наталья Исакова: Имеющиеся механизмы интеграции соотечественников в Псковской области позволят привлечь специалистов
14 марта 2025

Почти 17 тысяч жителей Псковской области оформили самозапрет на взятие кредита
14 марта 2025

Волонтёры Победы провели для псковских школьников урок о воссоединении Крыма с Россией

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...