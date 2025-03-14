Психолог назвала способы уберечь ребёнка от мошенников
С ребёнком необходимо не только обсудить, что такое мошенничество и как его распознать, но и выстраивать доверительные отношения, чтобы в случае угрозы со стороны он мог обратиться за помощью. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала психолог Кира Гольдштейн.
«Поговорите с ребёнком о том, что такое мошенничество и как его распознать. Важно научить детей доверять своей интуиции и чувствовать опасность. В разговоре можно использовать примеры из реальной жизни, но при этом не стоит внушать ребёнку чрезмерный страх», – посоветовала эксперт, подчеркнув, что важно не переусердствовать.
По словам Киры Гольдштейн, ребёнку нужно объяснить, что не стоит реагировать на призывы к срочным действиям – в таких случаях следует обратиться к взрослому.
Также специалист предостерегла от критики ребёнка за то, что его обманули. Дети не должны испытывать чувство вины или считать себя глупыми, особенно когда с мошенничеством сталкиваются тысячи взрослых людей.
Гольдштейн пояснила, что нужно разобрать с ребёнком ситуацию, чтобы подобное не повторилось, и оказать ему поддержку.
Эксперт подчеркнула, что разговоры о мошенничестве должны быть регулярными. Это необходимо, чтобы ребёнок не поддавался манипуляциям и знал, как действовать в таких ситуациях.
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