В Псковской области на 21% вырос спрос на специалистов сферы ЖКХ

15:47, 15 марта 2025, ПАИ

300 вакансий в сфере ЖКХ было открыто в 2024 году в Псковской области. Это на 21% больше, чем в 2023 году, сообщили ПАИ в пресс-службе hh.ru по СЗФО.

Наибольшее количество вакансий было предложено компаниями, занимающимися благоустройством и уборкой территорий и зданий — они составили 43% от общего числа. Также активно искали работников слесарные, сантехнические и другие специальности в области «Водоснабжение и канализация», где было открыто 35% вакансий. Кроме того, работодатели из сектора «Ремонт зданий и сооружений» разместили каждую пятую вакансию, что составляет 22% от общего объема.

Коммунальные службы чаще всего искали слесарей, сантехников, менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами (по 5%), а также уборщиков, дворников и водителей (по 4%). Наиболее востребованными остаются слесари и сантехники, которые входят в десятку дефицитных профессий: на одну вакансию приходится лишь 1,5 резюме потенциальных кандидатов, тогда как нормой для рынка труда считается 4 резюме на одну вакансию.

Несмотря на нехватку кадров, более половины открытых вакансий в ЖКХ требуют от соискателей наличия опыта работы — 72% вакансий в то время, как только 28% доступны для новичков. Интересно, что 97% предложений предполагают трудоустройство в родном регионе, а лишь 3% вакансий связаны с вахтовым методом.

Что касается заработной платы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то, согласно данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», в Псковской области она варьируется от 42 836 до 63 218 рублей.