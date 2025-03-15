Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пропавшего в июне прошлого года псковича разыскивают полицейские

39-летнего Вадима Конобу разыскивают полицейские. Пскович пропал без вести 5 июня 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

До настоящего времени местоположение мужчины не известно.

Приметы: на вид около 40 лет, худощавое телосложение, ростом около 175 сантиметров, короткая стрижка, есть борода. Над левым глазом у мужчины шрам. Кроме того, еще один шрам от пореза бензопилой есть под левым коленом. Мужчина страдает приступами эпилепсии.

Пропавший был одет в чёрную футболку и шорты в бело-черную клетку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого гражданина, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 марта 2025

Квартира загорелась в Пыталово
14 марта 2025

Лев Шлосберг* предстанет перед судом за нарушение российского законодательства об иноагентах
14 марта 2025

«Умирала от голода»: брошенную на цепи собаку спасли от мучительной смерти псковские зоозащитники
14 марта 2025

В Псковской области осудили двух участниц организованной преступной группы по распространению наркотиков
14 марта 2025

Мошенники выманили у жительницы Пыталовского района почти два миллиона для «инвестиций» в кофе и нефть
14 марта 2025

Пскович хотел заработать на инвестициях и перевел мошенникам более миллиона рублей
14 марта 2025

Сотрудница салона связи в Пскове отправится под суд за регистрацию сим-карты на вымышленного человека
13 марта 2025

Житель Палкинского района подозревается в убийстве собутыльника

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...