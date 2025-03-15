Пропавшего в июне прошлого года псковича разыскивают полицейские

15:57, 15 марта 2025, ПАИ

39-летнего Вадима Конобу разыскивают полицейские. Пскович пропал без вести 5 июня 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

До настоящего времени местоположение мужчины не известно.

Приметы: на вид около 40 лет, худощавое телосложение, ростом около 175 сантиметров, короткая стрижка, есть борода. Над левым глазом у мужчины шрам. Кроме того, еще один шрам от пореза бензопилой есть под левым коленом. Мужчина страдает приступами эпилепсии.

Пропавший был одет в чёрную футболку и шорты в бело-черную клетку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого гражданина, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.