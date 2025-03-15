Пропавшего в июне прошлого года псковича разыскивают полицейские
39-летнего Вадима Конобу разыскивают полицейские. Пскович пропал без вести 5 июня 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
До настоящего времени местоположение мужчины не известно.
Приметы: на вид около 40 лет, худощавое телосложение, ростом около 175 сантиметров, короткая стрижка, есть борода. Над левым глазом у мужчины шрам. Кроме того, еще один шрам от пореза бензопилой есть под левым коленом. Мужчина страдает приступами эпилепсии.
Пропавший был одет в чёрную футболку и шорты в бело-черную клетку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого гражданина, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.
Лев Шлосберг* предстанет перед судом за нарушение российского законодательства об иноагентах
«Умирала от голода»: брошенную на цепи собаку спасли от мучительной смерти псковские зоозащитники
В Псковской области осудили двух участниц организованной преступной группы по распространению наркотиков
Мошенники выманили у жительницы Пыталовского района почти два миллиона для «инвестиций» в кофе и нефть
Сотрудница салона связи в Пскове отправится под суд за регистрацию сим-карты на вымышленного человека