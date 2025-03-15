Михаил Ведерников рассказал, какой стала Псковская область за последние годы
Какой стала Псковской область за последние годы, рассказал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
В опубликованном главой региона видеоролике рассказывается, сколько туристов посетило регион в течение года, какова длина отремонтированных дорог, насколько выросло промышленное производство.
«Значимых изменений мы вместе сумели добиться, используя возможности президентских национальных проектов и благодаря активности и вовлечённости жителей региона!» – подчеркнул он.
Михаил Ведерников также поблагодарил всех, кто помогает делать любимую область ярче, лучше и комфортнее.
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