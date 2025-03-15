Почему нельзя перезванивать незнакомцам, объяснили в МВД

19:58, 15 марта 2025, ПАИ

Почему нельзя перезванивать незнакомцам, рассказали в МВД России.

Мошенники под различными предлогами (помощь другу, проблемы со связью или с банковской картой, изменение тарифов связи) просят перезвонить по неизвестному номеру. После этого они долго держат перезвонившего на линии, из-за чего со счёта перезвонившего списывается крупная сумма денег.

Существуют развлекательные сервисы с платным звонком, которые оказывают услуги по телефону, а за звонок взимается дополнительная плата, отметили в МВД. При этом реклама таких сервисов всегда информирует, что звонок платный.

«Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок», – уточнили в ведомстве.