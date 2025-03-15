О синдроме «компьютерной шеи» рассказал врач-невролог

20:39, 15 марта 2025, ПАИ

О причинах появления боли в шее при работе за компьютером рассказала врач-невролог одной из медицинских компаний Полина Лепилова. Об этом пишут «Известия».

Синдромом «компьютерной шеи» принято называть болезненные ощущения в шее при частом использовании гаджетов, пояснила она.

Неправильная поза подразумевает длительное положение корпуса с наклоном головы вперед. «В нейтральном положении нагрузка на шейный отдел составляет около 5-6 килограммов, а при смещении головы вперёд на 15–60 градусов она возрастает примерно до 27 килограммов», – отметила она.

Такая нагрузка вызывает перенапряжение лестничных и трапециевидных мышц, а также сдавливание межпозвоночных дисков, что и вызывает болевые ощущения, пояснила специалист.

Кроме того, синдром «компьютерной шеи» может развиваться из-за неправильной организации рабочего места (отсутствие опоры для рук, неудобный стул или стол).

Среди симптомов синдрома выделяется острая или ноющая боль в шее, усиливающаяся к концу дня, давящие головные боли, отдающие в затылок и виски, ограничение движений при поворотах головы, а также усталость глаз.

Кроме того, у человека может быть нарушение осанки в виде горба в нижнешейном отделе.

При возникновении подобных симптомов необходимо проконсультироваться с врачом-неврологом, вертебрологом или ортопедом для проведения диагностики и назначения необходимого лечения.