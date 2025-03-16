Турнир по гандболу в память о погибших участниках СВО прошел в Пскове

Турнир по гандболу, посвящённый памяти погибших участников специальной военной операции Артёма Лазаренко и Дмитрия Синдяева, состоялся в спортивном комплексе «Олимп» сегодня, 15 марта.

В турнире приняли участие три команды. Первая команда – игроки 1988 года рождения и старше, которые в молодости играли вместе с погибшим Артёмом Лазаренко. Вторая команда – 2003 года рождения, которая играла вместе с погибшим Дмитрием Синдяевым. Третья команда – игроки 1988 года рождения.

Турнир состоял из трёх игр, каждая из которых разделена на два тайма по 15 минут.

Организаторами мероприятия выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и Федерация гандбола Псковской области.