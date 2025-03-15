Абитуриенты смогут подавать документы в техникумы с помощью суперсервиса

23:31, 15 марта 2025, ПАИ

Российские абитуриенты смогут подавать документы в техникумы и колледжи при вузах с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Правительства России.

Информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале «Госуслуги» сразу после решения приёмной комиссии.

Выпускники, подающие заявки одновременно в несколько техникумов и колледжей или на на несколько специальностей смогут оперативно отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени. Кроме того, с помощью сервиса абитуриенты смогут поступать на целевое обучение.