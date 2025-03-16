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Общество

Гадюки проснулись в Псковской области

Гадюки проснулись в Псковской области. Фотографиями проснувшейся после зимы змеи поделились в группе деревни Новохованск Невельского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

  • Гадюки выходят из зимней спячки
    Фото: группа «Новохованск: лучшее» в соцсети «ВКонтакте»
  • Гадюки выходят из зимней спячки
    Фото: группа «Новохованск: лучшее» в соцсети «ВКонтакте»

«Вслед за бабочками и лягушками в области начали просыпаться гадюки», – отметили в сообщении.

Гадюки укрываются на зиму в убежищах из веток, под корягами или листвой. Обычно в спячке они пребывают до середины весны.

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