Гадюки проснулись в Псковской области

10:22, 16 марта 2025, ПАИ

Гадюки проснулись в Псковской области. Фотографиями проснувшейся после зимы змеи поделились в группе деревни Новохованск Невельского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Новохованск: лучшее» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Новохованск: лучшее» в соцсети «ВКонтакте»



«Вслед за бабочками и лягушками в области начали просыпаться гадюки», – отметили в сообщении.

Гадюки укрываются на зиму в убежищах из веток, под корягами или листвой. Обычно в спячке они пребывают до середины весны.