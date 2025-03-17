Михаил Ведерников поручил отработать алгоритмы обработки информации по порталу «Псковский гектар» и интерактивной карте по борьбе с борщевиком

07:57, 17 марта 2025, ПАИ

Отработать алгоритмы передачи и обработки информации по порталу «Псковский гектар» и интерактивной карте по борьбе с борщевиком поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с начальником управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталем Рахмановым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

«Ряд цифровых проектов, которые мы в 2024 году реализовали, - это региональные порталы «Псковский гектар», «Интерактивная карта по борьбе с борщевиком». Если с гектаром мы еще ждем информацию от муниципалитетов, и он не наполнен в том объеме, в котором мы рассчитывали, муниципалитеты еще проводят у себя работы, то карта по борьбе с борщевиком работает, и наши жители отмечают ее работу. Мы еженедельно контролируем количество, сколько там заявок пришло и сколько отработано», - отметил Виталий Рахманов.

Михаил Ведерников, в свою очередь, поручил в режиме реального времени понимать алгоритмы передачи информации и отработки.

«Комитет по сельскому хозяйству в еженедельном режиме получает обновленную информацию по проблемным участкам. Дальше они должны отработать с муниципалитетом, муниципалитет должен дать дополнительную заявку на дополнительное финансирование, а мы скорректируем бюджет, эти средства предусмотрим. Тогда, как мы планировали, мы за три года эту проблему полностью решим», - подчеркнул Михаил Ведерников.