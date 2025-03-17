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Общество

Псковские разработки в сфере образования на платформе «Гостех» используют пять регионов России

Пять регионов используют псковские разработки в сфере образования на платформе «Гостех». Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

Пять регионов используют псковские разработки в сфере образования на платформе «Гостех». Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Мы сделали не просто витрину данных – мы первый регион в стране, кто вывел ее на платформу «Гостеха». На сегодняшний день нашей разработкой полностью пользуются Астраханская, Кировская, Оренбургская области, Чукотский, Старопольский края. Мы были пилотом для Минпросвещения в этой части», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Псковской области созданы четыре витрины данных.

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Псковские разработки в сфере образования на платформе «Гостех» используют пять регионов России

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