Псковские разработки в сфере образования на платформе «Гостех» используют пять регионов России

08:59, 17 марта 2025, ПАИ

Пять регионов используют псковские разработки в сфере образования на платформе «Гостех». Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

«Мы сделали не просто витрину данных – мы первый регион в стране, кто вывел ее на платформу «Гостеха». На сегодняшний день нашей разработкой полностью пользуются Астраханская, Кировская, Оренбургская области, Чукотский, Старопольский края. Мы были пилотом для Минпросвещения в этой части», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Псковской области созданы четыре витрины данных.