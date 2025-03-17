В Псковской области стартовал конкурс молодёжных инициатив в сфере патриотического воспитания

14:11, 17 марта 2025, ПАИ

В Псковской области стартовал конкурс молодежных инициатив в сфере патриотического воспитания, сообщили ПАИ в комитете по молодежной политике региона.

Конкурс проводится в рамках Года защитника Отечества и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

К участию приглашаются жители Псковской области от 18 до 35 лет.

Конкурс проводится в четырех номинациях: патриотическое воспитание детей и молодежи; сохранение исторической памяти; организация поисковых экспедиций; благоустройство воинских захоронений, мемориалов, обелисков.

Заявки на участие принимаются до 27 марта включительно. Итоги будут подведены до 10 апреля.

По итогам конкурсного отбора будут выбраны проекты-победители, которые получат возможность реализовать патриотические инициативы на территории Псковской области. Размер гранта составит до 100 тысяч рублей.

Подробности о проведении конкурсного отбора можно узнать на сайте регионального комитета по молодежной политике.