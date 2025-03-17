Полмиллиона рублей украл челябинский курьер у пенсионеров из Великих Лук

14:22, 17 марта 2025, ПАИ

Житель Челябинской области получил три года колонии за кражу у великолукских пенсионеров 550 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

28-летний подсудимый работал курьером в организованной группе телефонных мошенников, которые звонили пожилым жителям Великих Лук и сообщали ложную информацию, что их родственники или знакомые совершили ДТП, и для разрешения вопроса об освобождении от уголовной ответственности требуются деньги.

Подсудимый встречался с пенсионерами, которые отдавали ему свои сбережения, а он, в свою очередь, переводил их на указанные «куратором» счета, оставляя себе 10 %.

С 20 по 21 февраля 2023 года злоумышленник украл у великолучан 550 тысяч рублей. Еще 200 тысяч рублей у четвертой потерпевшей похитить не удалось по независящим от подсудимого обстоятельствам.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.