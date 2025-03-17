Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась в Самолве
Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» от Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области коллегам из Пограничного управления ФСБ России по Псковской области состоялась у памятника «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района, передаёт корреспондент ПАИ.
Участниками мероприятия стали сотрудники пограничных управлений ФСБ России, ветераны-пограничники, юные друзья пограничников, представители православной церкви, правительства Псковской области, администрации Гдовского района, творческие коллективы.
Участники несут символы эстафеты – макеты пограничных столбов – через города и посёлки, отдавая дань памяти героям.
29 марта Пограничное управление ФСБ России по Псковской области передаст «Эстафету Победы – 2025» Пограничному управлению ФСБ России по Смоленской области.
Завершится военно-патриотическая акция в Москве 28 мая.
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Фото: предоставили в национальном парке «Себежский»
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Фото: предоставили в национальном парке «Себежский»
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Фото: предоставили в национальном парке «Себежский»
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Фото: предоставили в национальном парке «Себежский»
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Фото: предоставили в национальном парке «Себежский»
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Фото: предоставили в национальном парке «Себежский»
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Фото: предоставили в национальном парке «Себежский»
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Фото: предоставили в национальном парке «Себежский»
«Эстафета Победы» – международная военно-патриотическая акция, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходящая вдоль внешних границ государств – участников СНГ. Она символизирует единство народов в борьбе с фашизмом и память о героизме советского народа.
«Эстафета Победы – 2025» проходит согласно решению Совета командующих пограничными войсками стран СНГ.
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