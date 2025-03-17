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Снять клип о Великой Отечественной войне предлагают молодёжи Псковской области

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь Псковской области принять участие в конкурсе коротких видеороликов «Псков в годы Великой Отечественной войны». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Участникам предлагается создать вертикальное видео длительностью от 1 до 1,5 минуты, рассказывающее об одном из исторических объектов или личности Пскова и Псковской области, связанных с событиями войны. Видео должно быть размещено на личной странице участника в формате ВК-клипа с указанием хештегов #связьпоколений60 и #молодёжь60, а также ссылкой на страницу проекта «Связь поколений». Кроме того, участнику необходимо заполнить анкету на сайте городского молодёжного центра. Приём работ продолжится до 20 апреля.

Количество заявок от одного автора не ограничено, а сами работы могут быть выполнены как индивидуально, так и командой (до 5 человек). Жюри выберет трёх победителей, которые получат дипломы и ценные призы от организаторов. Все участники будут отмечены электронными грамотами.

Подведение итогов конкурса состоится 1 мая.

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