Участники форсайт-сессии международного лагеря «Курган Дружбы» успешно защитили свои проекты

16:44, 17 марта 2025, ПАИ

Форсайт-сессия Международного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы», приуроченная к подготовке 66-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии, завершается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более 150 участников из Псковской области и Белоруссии собрались в Пушкиногорском муниципальном округе для того, чтобы познакомиться, завести дружеские связи и подготовиться к участию в 66-й встрече на Кургане Дружбы.

На торжественной церемонии открытия сессии врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев поприветствовал присутствующих и выразил уверенность в том, что мероприятие принесёт большую пользу всем. Он отметил, что текущий год насыщен патриотическими событиями, так как отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, что является значимой датой как для жителей России, так и для жителей Белоруссии. Дмитрий Яковлев подчеркнул, что здесь собрались настоящие патриоты – молодые люди, которые знают свою историю, гордятся ею и стремятся её сохранить. В завершение он пожелал детям продуктивной работы и новых встреч летом на Кургане Дружбы.

На мероприятии также присутствовал директор экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Валерий Кузьмин. Он отметил, что ему очень приятно видеть столько людей, мотивированных и заряженных на работу. По его словам, в руках участников находится будущее идейное наполнение Кургана Дружбы. Валерий Кузьмин добавил, что, возможно, в зале есть люди, благодаря целеустремленности которых появится новый объединяющий смысл этого традиционного и важного для стран мероприятия.

Для участников были организованы различные мастер-классы и тренинги на патриотическую тематику, а также занятия по проектной деятельности.

Основной целью встречи стало создание собственных проектов школьников в направлениях «Художники», «Хранители истории» и «Защитники». По итогам сессии было представлено 11 проектов, ориентированных на патриотизм и просвещение. Все командные работы были оценены экспертным жюри, в состав которого вошли первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель губернатора Ольга Тимофеева и руководители исполнительных органов региона.

По итогам обсуждения лучшими были признаны квиз «Курган Дружбы» в категории «Художники», документальный фильм «История, выросшая из земли» в категории «Хранители» и проект «Наши герои» в категории «Защитники».

Созданные проекты будут предложены для внедрения в учебных заведениях России и Белоруссии. Другие проекты также будут включены в программу подготовки 66-й встречи ветеранов и будут доработаны совместно с кураторами в ходе летней смены Международного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы».

Кроме активной деятельности в Пушкинских Горах, ребята имели возможность познакомиться с жизнью и творчеством Александра Пушкина, прогулявшись по усадьбе «Михайловское» с экскурсоводами музея-заповедника.

Напомним, что Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии проходит ежегодно в июле. В этом мероприятии участвуют сотни людей: официальные представители стран-участниц, члены ветеранских и общественных организаций, местные жители и молодёжь. Все они собираются на границе трёх государств, чтобы вспомнить и почтить память объединённого советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.