Выставка фотографий из Крыма действует в Детском парке Пскова
Ко Дню воссоединения Крыма с Россией Русское географическое общество подготовило фотовыставку работ участников конкурса «Самая красивая страна». Её можно увидеть в Детском парке Пскова, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
-
Фото: Михаил Ведерников
-
Фото: Михаил Ведерников
-
Фото: Михаил Ведерников
-
Фото: Михаил Ведерников
-
Фото: Михаил Ведерников
-
Фото: Михаил Ведерников
-
Фото: Михаил Ведерников
Фотографии размещены на больших уличных баннерах. На живописных пейзажах – море и горы, равнины и лавандовые поля, неповторимая архитектура Крыма и Севастополя.
«Обязательно прогуляйтесь по Детскому парку, посмотрите на красоты наших южных регионов», – рекомендовал Михаил Ведерников.
Напомним, 11 лет назад был подписан договор о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации и создании новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Коллектив Псковского противотуберкулёзного диспансера отмечен почётной грамотой губернатора