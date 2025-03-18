Выставка фотографий из Крыма действует в Детском парке Пскова

09:15, 18 марта 2025, ПАИ

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией Русское географическое общество подготовило фотовыставку работ участников конкурса «Самая красивая страна». Её можно увидеть в Детском парке Пскова, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников













Фотографии размещены на больших уличных баннерах. На живописных пейзажах – море и горы, равнины и лавандовые поля, неповторимая архитектура Крыма и Севастополя.

«Обязательно прогуляйтесь по Детскому парку, посмотрите на красоты наших южных регионов», – рекомендовал Михаил Ведерников.

Напомним, 11 лет назад был подписан договор о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации и создании новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.