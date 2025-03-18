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Общество

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление»

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 18 марта в 14:00.

Наталья Ильина. Фото: ПАИ

Ректор расскажет о защите университетом обновленной программы развития стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и результатах работы за предыдущие периоды.

Каковы новые траектории развития вуза? Означает ли принятие обновленной программы «Приоритет-2030» отказ от ранее выбранных направлений развития и закрытие каких-то специальностей? Есть ли практический результат от научных исследований и разработок университета, которые можно внедрить в производство? Кого ждет университетский лицей и будут ли его ученики и педагоги носить форму?

Об этом с ректором университета Натальей Ильиной поговорит ведущий «Оглавления» Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ «ВКонтакте».

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