Мошенники придумали новую схему кражи денег через Telegram

12:09, 18 марта 2025, ПАИ

Новая схема мошенничества нацелена на россиян, ищущих работу. Злоумышленники похищают Telegram-аккаунты соискателей, а затем используют их для распространения вредоносных программ и кражи денег у контактов жертв. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию F6 (бывшая F.A.C.C.T.), специализирующуюся на информационной безопасности.

Мошенники размещают объявления о работе с привлекательными условиями, как правило с высокой зарплатой. Для связи создаётся фейковый аккаунт рекрутера, который должен привлечь потенциальных работников и вызвать доверие: куплен Premium-статус, в описании указаны часы работы, фотография в аккаунте сделана в деловом стиле. Соискателю предлагают заполнить резюме по фишинговой ссылке, где на последнем этапе требуется авторизация через Telegram. Ввод номера телефона и кода подтверждения позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту.

Далее от имени взломанного аккаунта рассылается предложение пройти опрос от одной из партий за пять тысяч рублей. Для этого предлагается скачать поддельное приложение, содержащее Android-троян. Установив вирусное приложение, жертва предоставляет мошенникам доступ к своим банковским счетам. Пользователям iOS предлагается заполнить фишинговую форму с данными банковской карты.

По данным F6, за три недели, с 20 февраля по 15 марта, мошенники обманули 770 пользователей и похитили 5,92 миллиона рублей.