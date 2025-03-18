О технологическом развороте ПсковГУ рассказала ректор вуза Наталья Ильина

14:15, 18 марта 2025, ПАИ

О технологическом развороте ПсковГУ и защите программы развития университета на конкурсе «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования рассказала ректор вуза Наталья Ильина в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Защищая обновленную программу по развитию академического стратегического лидерства «Приоритет-2030», нам нужно было найти, что может быть нашим ядром в рамках новых технологических национальных проектов, найти нашу уникальную компетенцию», – отметила ректор.

Наталья Ильина уточнила, что в одном из новых российских нацпроектов упоминается развитие станкоинструментальной отрасли – производство средств производства.

«И мы заявили, что готовы участвовать в нацпроекте «Средства производства и автоматизации» и его федеральном проекте «Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации». Поэтому в обновленной концепции развития вуза основной акцент сделан на инженерно-технологический трек», – пояснила ректор.

В научной повестке основное внимание будет смещено с фундаментальных исследований на проектирование и разработку продуктов и технологий при участии индустриальных партнеров – промышленных предприятий России и Белоруссии.

«В ближайшие несколько лет команда вуза сосредоточится на создании гибридных модулей для расширения возможностей токарных станков, а также реализации системы управления с искусственным интеллектом для формирования градиентных покрытий методом газотермического напыления», – пояснила Наталья Ильина.

Ректор подчеркнула, что представленные в Министерстве науки и высшего образования планы настолько амбициозны, насколько «лишены любых фантазий».

«Сроки должны быть точные, проект должен появиться вовремя, поэтому семестры будут соответствовать этапам проектирования станка, а их девять. То есть у студента каждый семестр будет заканчиваться учебным результатом, который аффилирован с процессом создания станка. В результате на выходе образование студента будет соответствовать квалификации штатного работника станкостроительного завода», – отметила Наталья Ильина.

Добавим, что цель государственной программы «Приоритет-2030» – формирование более 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Вузы, которые участвуют в программе, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики.