К 2026 году ПсковГУ перейдет на новую систему высшего образования

15:01, 18 марта 2025, ПАИ

К 2026 году ПсковГУ перейдет на новую систему высшего образования, сообщила ректор вуза Наталья Ильина в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам Натальи Ильиной, это означает, что срок обучения будет зависеть от образовательной программы и сможет длиться от 4 до 6 лет. Кроме того, будет действовать исследовательская и производственная магистратура с обучением «по заказу работодателя». Третьим академическим треком станет аспирантура.

«Вот этот новый формат высшего образования может поменять портфель образовательных программ университета», – уточнила Наталья Ильина.

Ректор также перечислила три составляющих образовательных программ. Внутри каждой есть гуманитарно-общественное образование, второй блок – ядро, своё для каждой специализации, третий блок – то, что университет может изменить за счёт заказа, разрабатывая свои учебно-методические форматы.