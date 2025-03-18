Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Несколько разработок ПсковГУ уже получили практическое внедрение

Несколько разработок ПсковГУ уже получили практическое внедрение, рассказала ректор вуза Наталья Ильина в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Ильина. Фото: ПАИ

Речь, в частности, идёт об установке для эффективного смягчения воды. «Сейчас на это оборудование уже есть заказ», – отметила ректор.

Есть и заказ на лабораторный флуориметр для регистрации кинетических кривых световой индукции и темновой релаксации быстрой флуоресценции хлорофилла на листьях растений и в суспензиях микроводорослей.

«Вот так региональный вуз с ограниченными ресурсами смог дать продуктовую линейку, и к нам зашли потребители, которые выходят на производственный формат», – подчеркнула Наталья Ильина.

Медиков из онкодиспансера может заинтересовать система диагностики злокачественных изменений в тканях шейки матки путем анализа цифровых изображений гистологических образцов методами искусственного интеллекта.

«С помощью этой системы врачи смогут перепроверять свои диагнозы», – уточнила Наталья Ильина.

«Теперь наша задача – совместить наши возможности с запросами региональных предприятий, чтобы они заходили к нам и вместе с их конструкторами мы бы находили решения. Вот на уровне предприятий вне региона это работает. Теперь дело не только за нашими кадрами, которые псковские предприятия уже расхватывают как пирожки, но и за нашей научно-производственной составляющей», – отметила ректор ПсковГУ.

Наталья Ильина также добавила, что семь региональных предприятий уже дали заказы и учёные из Передовой инженерной школы уже предоставили опытные образцы. «Если затем это выйдет в серийное производство, это будет ещё одна победа», – подчеркнула Наталья Ильина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Пскович победил гепатит С за три месяца ради службы по контракту
18 марта 2025

Псковские мамы выступят в Кремлёвском дворце
18 марта 2025

Скончался народный артист России Киркоров
18 марта 2025

Дмитрий Мельников: Псковская область может получить квалифицированных управленцев, готовых к нестандартным ситуациям
18 марта 2025

Неделя детской и юношеской книги пройдёт в Пскове
18 марта 2025

Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Патрушева по подготовке к пожароопасному сезону
18 марта 2025

Два десятых класса наберут в лицей при ПсковГУ
18 марта 2025

Несколько разработок ПсковГУ уже получили практическое внедрение

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...