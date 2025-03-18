Два десятых класса наберут в лицей при ПсковГУ

15:42, 18 марта 2025, ПАИ

Два десятых класса наберут в лицей при ПсковГУ, сообщила ректор вуза Наталья Ильина в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Ильина подчеркнула, что лицей будет новым учреждением общего образования в Пскове. «Фактически внутри вуза появляется старшая школа. В этом году будет объявлен набор в 10-й класс по двум профилям – инженерному (физика, математика, IT) и биомедицинскому (биология, химия)», – уточнила ректор.

По словам Натальи Ильиной, лицей будет «обычной школой с нюансами». «Ученики сразу встраиваются в университетскую повестку, и помимо общего школьного содержания они будут получать два трека – профилизацию и развитие научных, творческих способностей каждого ребенка. То есть для каждого будет свой формат обучения – олимпиадный, исследовательский... Мы попытаемся раскрыть ребёнка и его таланты, чтобы он понял, какие его уникальные способности могут затем стать его профессией», – пояснила Наталья Ильина.

Через год планируется набрать ребят, начиная уже с 8-го класса.

Ранее сообщалось, что стать учеником лицея ПсковГУ сможет любой школьник при условии успешного прохождения внутреннего тестирования. Приоритетное право поступления будет у талантливых ребят, успешно проявивших себя в олимпиадных испытаниях. Преимуществом смогут воспользоваться участники, призёры и победители предметных ВсОШ, а также российско-белорусской олимпиады школьников по природоподобным технологиям, которая по инициативе ПсковГУ внесена в резолюцию XI Форума регионов России и Белоруссии в Витебске как мероприятие, направленное на развитие партнёрства двух стран в сфере науки и высшего образования. Кроме того, в лицей будет интегрирован Центр олимпиадного движения Северо-Западного федерального округа в ПсковГУ.