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Общество

Инженерный и биомедицинский профиль обучения внедрят в лицее ПсковГУ

Два профиля обучения внедрят в лицее ПсковГУ, рассказала ректор вуза Наталья Ильина в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Два десятых класса, набор в которые будет объявлен накануне нового учебного года, начнут обучение по инженерному (физика, математика, IT) и биомедицинскому (биология, химия) профилю.

«По каждому профилю будет учиться 25 человек, всего – 50, – уточнила ректор. – Часть занятий будет идти со всем классом из 25 человек, для других занятий ребят будут делить на подгруппы по 15 человек. Это нужно, чтобы каждый ребёнок понял себя в индивидуальной траектории, в проектной деятельности – работа в группе и потоковое восприятие материала – умение выделять главное из массива информации».

Профильные предметы будут вести преподаватели высшей школы, индивидуальные треки – специалисты, члены центральных предметно-методических комиссий Всероссийской олимпиады школьников, которые будут работать циклами.

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