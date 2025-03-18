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Общество

Псковские мамы выступят в Кремлёвском дворце

Хореографический ансамбль «Солнечные мамы» Дома детского творчества Пскова выступит в Кремлёвском дворце, сообщили ПАИ в Доме детского творчества.

Фото здесь и далее: Дом детского творчества Пскова

Ансамбль завоевал Гран-при на 84-м Всероссийском конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Рождение звезды» в Санкт-Петербурге.

В качестве приза коллектив получил сертификаты на выступление на ежегодном гала-концерте в честь Дня Победы в Кремлёвском дворце, а также на участие в ежегодной международной премии в области культуры и творчества «Золотое яблочко» в Казани.

«Блестящий успех коллектива на конкурсе обеспечен благодаря невероятному трудолюбию, креативности и сплочённости коллектива, а главное, благодаря талантливому и опытному руководителю – педагогу дополнительного образования Ирине Белотеловой», – отметили в Доме детского творчества Пскова.

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