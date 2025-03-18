Установление пожароопасного сезона прогнозируется в Псковской области с 1 апреля

19:22, 18 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие во всероссийском совещании по противопаводковым мероприятиям и подготовке к пожароопасному сезону. Заседание прошло под председательством зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«В Псковской области весеннее половодье ожидается раннее, затяжное, многопиковое, но невысокое. Для реагирования на возможные ЧС создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Установление пожароопасного сезона прогнозируется с 1 апреля. В этом году запланирована прочистка более 5,2 тысячи километров противопожарных полос и устройство новых, реконструкция лесных дорог», – отметил губернатор.

По словам главы региона, в регионе успешно функционирует региональная диспетчерская служба по мониторингу пожарной опасности в лесах. Благодаря системе «Лесохранитель» наблюдением охвачено более 93 % от общей территории лесного фонда.

В рамках президентского нацпроекта «Экология» в 2024 году завершена масштабная работа по полному укомплектованию техникой областного противопожарного лесного центра.