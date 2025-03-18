Финал СЗФО лиги «КЭС-баскет» начался в Пскове

Второй год подряд финал чемпионата Северо-Западного федерального округа проходит в Пскове. Сегодня, 18 марта, стартовал групповой этап состязаний. На площадке СК «Олимп» соревновались мужские команды из Псковской области и Республики Карелия. А в СШОР «Барс» соперничали команды девушек из Псковской и Новгородской областей. Участие в финале также принимают команды спортсменов из Санкт-Петребурга, Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Мурманской, Новгородской областей, а также из Ненецкого АО и Республики Коми. За соревнованиями наблюдала Валерия Лагуткина.