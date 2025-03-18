День весеннего равноденствия: прыгаем в лучшую жизнь

23:08, 18 марта 2025, ПАИ

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова рассказала, как заложить программу позитивного будущего в день весеннего равноденствия.

Мы пересекаем ещё одну кардинальную точку года: 20 марта в 12:01 по московскому времени центр Солнца преодолевает небесный экватор при переходе из Южного полушария в Северное, день становится равен ночи и наступает астрономическая весна.

В некоторых государствах (среди них есть и страны бывшего СНГ) в этот день официальный праздник и выходной день. А в отдельных странах празднуют даже Новый год. И в этой дате я вижу больше логики, чем в 31 декабря. Солнце входит в первый градус Овна (знак Овна открывает зодиакальный круг), то есть начинается новый цикл. В астрологии знак Овна связан с инициативой, лидерством, активностью, энтузиазмом, с энергией первопроходцев. Овен первый в триаде огненной стихии, и люди этого знака лучше всего умеют задавать себе и команде импульс к действию. Когда Солнце идёт по знаку Овна, мы чувствуем бодрость, вдохновение, прилив свежих сил.

Я поизучала традиции разных народов, древние и современные, все они в этот день несут в своей основе радость от встречи весны, ритуалы для счастливой и изобильной жизни и для привлечения удачи, то есть перекликаются по смыслу с ритуалами при встрече нового года. В кардинальных точках года (а я напоминаю, что их всего четыре: дни зимнего и летнего солнцестояния и дни весеннего и осеннего равноденствия) происходит закладка будущей жизненной программы. И я предлагаю влиять на это осознанно, а не пускать такое важное дело на самотёк. День весеннего равноденствия самый важный: новая отправная точка всегда имеет большое значение, и мы имеем возможность заложить программу на целый год вперёд, а не только на три месяца.

Вы при желании можете повторить ритуалы новогодней ночи или любые другие, которые откликаются лично вам. Можно обратиться к традициям бабушек и прабабушек. Моя прабабушка, например, пекла жаворонков из теста (печь блины и печенье в виде жаворонков – это старинный русский обряд). В детстве она вместе с братьями, сёстрами и соседскими детьми забиралась на крышу дома, дети подставляли жаворонков под лучи солнца, славили весну, просили защиты у высших сил. Мне, конечно, на крышу забираться не разрешали, тем более что жили мы в обычной пятиэтажке, а не в частном доме, как прабабушка в детстве, но высунуть жаворонка в форточку мне позволяли. Такой получился модифицированный и упрощённый ритуал. Главное ведь – сохранить суть.

Читая о традициях разных народов, я для себя выделила тоже славянский ритуал прыжков через костёр и перетягивание каната. Считалось, что в течение всего года удача будет на стороне победителя. Ни в коем случае не призываю прыгать через костёр, но сделать что-то, что позволит почувствовать себя победителем, хотя бы в течение нескольких минут пережить состояние куража и собственной смелости, точно имеет смысл. Неслучайно в этот день устраивали ярмарки и народные гулянья, поэтому идите туда, где сможете поднять себе настроение и порадоваться.

А чего делать не стоит, так это пребывать в унылом и раздражительном состоянии, выяснять отношения и провоцировать конфликты. Если на 20 марта запланированы трудные и сложные дела, которые гарантированно вызовут негативные эмоции, их имеет смысл отложить. До 20 марта лучше вернуть долги, выполнить данные обещания, навести порядок дома и на работе, выкинуть старый хлам и постараться закончить подвисшие дела (через незавершённые дела утекает много энергии). Хотя с последним пунктом могут быть проблемы, поскольку мы находимся в периоде ретроградности сразу двух планет – Венеры и Меркурия. Они намекают на то, что многие актуальные дела и процессы мы возьмём с собой в новый цикл. Ничего не поделаешь, многие проблемы требуют длительного решения.

Если вы хотите, чтобы у вас прибыло в какой-то сфере жизни, совершите символическое действие для этого. К примеру, мечтаете о путешествии – поизучайте предложения турагентств, полюбуйтесь видами городов. Собираетесь в спортзал – купите новый топик. Хотите новую работу – составьте резюме. Можно дарить подарки себе и другим, ведь когда мы имеем возможность одаривать других, мы точно не бедствуем. Отлично, если кому-то в этот день на карту приходит аванс или зарплата: точно будете с прибытком весь следующий год.

Если практикуете карты, мандалы желаний, медитации или что-то подобное, их можно делать в этот день. Энергия коридора затмений, более усиленная и концентрированная, будет помощницей в этом процессе.