Правдивые страницы истории: трагедия деревни Стега

09:19, 19 марта 2025, ПАИ

«В годы Великой Отечественной войны во время оккупации Ашевского района (ныне – Бежаницкий и Дедовичский) нацисты грабили и истребляли советских граждан.

1 января 1944 г. в деревню Стега Шиловского сельсовета прибыл немецкий карательный отряд и приказал населению выйти из своих домов. После этого каратели отобрали молодых девушек и отправили их в Бежаницы. Дальнейшая судьба девушек неизвестна.

Около ста человек мирных граждан – стариков, женщин и детей загнали на скотный двор и там расстреляли из автоматов.

На другом конце деревни каратели собрали 27 мирных жителей. Им приказали по одному заходить в амбар, где у входа стоял один из карателей с автоматом и расстреливал входящих.

Женщины плакали, молили о пощаде, но каратели продолжали кровавую расправу. Перед расстрелом немцы снимали с населения хорошую одежду и обувь. В тот день было убито 127 человек. Среди расстрелянных были жители деревень Стега, Ухошино и Ручьи. Чтобы скрыть следы своих преступлений, нацисты сожгли деревню Стега, вместе с постройками сгорели и тела расстрелянных ими мирных граждан. От ужаса умерли Суворова Анастасия 1904 года рождения и Макаров Василий 1888 года рождения».



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Всего в Псковской области за время оккупации 1941–1944 годов сожжено 5082 деревни. Нацистами уничтожено более 71 000 мирных жителей, угнано на принудительные работы свыше 100 000 человек.

Важность сохранения исторической правды и противодействие фальсификации страниц истории на протяжении уже многих лет остается одним из важнейших направлений государственной политики в России и в Псковской области в частности.

В год 80-летия Великой Победы как никогда важно напомнить о реальных фактах Великой Отечественной войны, проверенных и основанных на показаниях очевидцев и документах.

Псковское агентство информации совместно с Государственным архивом Псковской области продолжает проект «Правдивые страницы истории». В рамках проекта будут приводиться конкретные факты, свидетельства о происходившем на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Нашу историю не переписать!

Радиоверсию проекта слушайте в эфире радиостанции «7 НЕБО» по средам в 7, 12 и 17 часов.

#МыПомним #80летПобеды #ПравдивыеСтраницыИстории