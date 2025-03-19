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Григорий Стороненков станет гостем программы «Среда обитания»

Депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков станет гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 марта.

Григорий Стороненков. Фото: ПАИ

Какие ключевые проблемы есть в округе № 12? Как обстоят дела с уличным освещением? Как удалось решить проблему с сетями горячего водоснабжения? Завершится ли в этом году работа по организации пляжа на территории округа? Готовится ли к переезду библиотека микрорайона Овсище? Какие праздники будут массово отмечать жители округа в этом году?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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