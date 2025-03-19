Пскович умер после тренировки в Ледовом дворце Пскова

14:12, 19 марта 2025, ПАИ

На 52-м году жизни скоропостижно скончался хоккеист Александр Чмиль. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников.

Последние годы Александр Чмиль провёл в составе команды «Легион», выступая во втором дивизионе чемпионата Псковской области и в Ночной хоккейной лиге «40+». «Пошёл уже в раздевалку, и там ему стало плохо», – пояснил Игорь Бортников.

«Александр всегда был улыбчивым и добрым человеком, ярким и незаурядным хоккеистом, выступая в амплуа вратаря и защитника, был любимчиком команды и душой компании. ХК «Легион» и вся хоккейная общественность выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Александра», – отметили в Федерации хоккея Псковской области.

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