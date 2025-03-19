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Газета СВО: Статью лейтенанта из Пскова опубликовали в издании штурмовых подразделений ВДВ

Уроженец Пскова, замкомандира штурмовой роты 56-го полка Владимир Бомейко рассказал о боевых буднях подразделения в статье, опубликованной в газете штурмовых подразделений ВДВ и группировки войск «Днепр».

Страница газеты с публикацией лейтенанта Владимира Бомейко

«Штурмовые роты полка из Феодосии – это беспредельное мужество и беспрерывная боева работа. Считаю, залог успеха, с одной стороны, в мастерстве и мужестве наших парней-штурмов, а с другой – в приобретенной в бесконечных боевых действиях слаженности работы разных спецов боевого обеспечения», – отмечает автор статьи.

Отдельно Владимир Бомейко выделил работу расчетов БПЛА: «Едва наши «штурмы» закреплялись на взятых домах, противник тут же выводил на прямую наводку БМП и танки, но наши уже висевшие в воздухе птички тут же поражали вражеские «коробочки». Какие-то жгли совсем, кого-то заставляли ретироваться».

Автор отмечает, что «в штурмовых ротах хорошо налажена работа с прибывающим пополнением, не только учим их и помогаем быстрее врасти в обстановку, но морально очень их поддерживаем. Даем понять – не надо бояться, мы такие же, как они, не боги горшки обжигают».

Напомним, в Псковской области для участников и ветеранов СВО стартовала региональная кадровая программа «Герои земли Псковской». Прием заявок для участия в ней продолжается до 31 марта. Заявки можно направить через портал герои.псков. рф. Общественный совет программы возглавил губернатор Михаил Ведерников.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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