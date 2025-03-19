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Общество

Важность проектирования и реконструкции улиц Алёхина и Технической в Пскове обозначил Григорий Стороненков

Ключевые вызовы для округа № 12 обозначил депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Список проблем за истекший период по сути один и тот же, но с годами постепенно решается. Какие-то проблемы уходят, но есть и проблемы, которые были поставлены перед округом лет 15 назад и не решены», – сказал Григорий Стороненков.

В частности, одной из таких проблем является проектирование и реконструкция улиц Алёхина и Технической.

«Сейчас это моя боль. Дома строятся, сдаются согласно проекту планировки, а ключевые дороги у нас так и не сделаны. Остались те дороги, которые были построены ещё в советское время», – отметил гость студии.

Контракт на проектирование был заключён, но возникли сложности с подрядчиком, в результате чего он был расторгнут. «Из-за нерадивого подрядчика мы потеряли фактически четыре года впустую и не оправдали ожидания жителей в этой части», – сказал депутат.

Муниципальные власти запускают новый конкурс по определению подрядчика, ожидается, что проект реконструкции улиц будет готов до конца года, отметил депутат.

На сегодняшний день в 12-м округе Пскова насчитывается порядка 11,5 тысячи жителей.

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