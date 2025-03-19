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Общество

Григорий Стороненков назвал ключевые ремонты дорог в своем городском округе

Ключевые ремонты дорог в своем округе назвал депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

В частности, напомнил он, на этот год заключён контракт на окончание ремонта улицы Леона Поземского.

«За 18 лет уже не скажешь даже, но хотя бы за десять лет – это достаточно большой объем работы. Когда-то у нас ещё не была заасфальтирована улица Ижорского Батальона, проехать по ней было целым приключением. Сейчас Ижорского Батальона, Леона Поземского частично реконструированы. <…> С тех пор сделана улица Чудская, которой тогда ещё не было», – отметил депутат, называя прошедшие в округе ремонты улиц. Также за 18 лет в округе отремонтированы все дворовые территории, некоторые уже сделаны по второму разу, заметил он.

Также был вызов по качеству воды, добавил Григорий Стороненков.

«Спасибо губернатору, что он услышал и были приняты меры по организации строительства очистных сооружений. Вот-вот, скоро должно всё случиться», – заключил собеседник.

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