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Общество

Псковский музей занял четвёртое место во всероссийском медиарейтинге

Псковский музей-заповедник занял четвертое место в медиарейтинге «Музеи в публичном информационном пространстве – 2024». Анализ проводился в рамках проекта «Социальный навигатор» международной медиагруппы «Россия сегодня» (РИА Новости), сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Результаты исследования представлены во время видеомоста Москва – Санкт-Петербург – Севастополь, который прошел в прямом эфире пресс-центра медиахолдинга. Участниками мероприятия стали представители крупнейших федеральных музеев России и АНО «Мир музея». Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина.

«Хотелось бы отдельно отметить Псковский музей-заповедник. Он приближался активно к группе лидеров в прошлый период, в этом году он занимает уверенную четвертую позицию, – отметила Наталья Тюрина. – У меня есть ощущение, что коллеги максимально используют региональные средства массовой информации и Северо-Запада России. У них информационный поток один из самых сильных сегодня, они могут серьезно конкурировать».

На первых трех позициях расположились Музей Победы, Государственная Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж соответственно.

Исследование медиагруппы было направлено на повышение узнаваемости музеев в публичном русскоязычном информационном пространстве, мотивацию к развитию инструментов привлечения внимания аудиторий к уникальным культурным ценностям и создаваемому музеями контенту, формирование базового опыта замеров собственного цифрового следа, а также на поддержку реализации музеями коммуникационных стратегий.

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