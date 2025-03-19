Проблемы с горячей водой в многоэтажках на Ижорского Батальона в Пскове удалось решить без кислоты – депутат

17:17, 19 марта 2025, ПАИ

Проблемы с горячим водоснабжением в многоэтажках на Ижорского Батальона из-за осадка, который откладывается в трубах, удалось решить без применения кислоты и запаивания на время труб, рассказал депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Спасибо управляющим компаниям и Псковским тепловым сетям. Они стали проводить профилактическую работу чаще. Фактически в округе нет домов, которые бы стояли без горячей воды», – подчеркнул гость студии.

В каких-то домах заменены теплообменники, а где-то сделана реконструкция, уточнил Григорий Стороненков.

«Мы в ожидании запуска станции водоподготовки, чтобы уже спокойно эксплуатировать внутридомовые сети, чтобы котельные могли работать в плановом режиме», – заключил депутат.