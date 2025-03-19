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Общество

Библиотека микрорайона Овсище переедет в 2028 году

Библиотека микрорайона Овсище переедет в новое пространство только тогда, когда будет завершено строительство нового дома в 2028 году. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Григорий Стороненков. Фото: ПАИ

«Администрация заключила инвестиционное соглашение с фирмой, которая в 2028 году должна сдать помещение размером 350 квадратных метров под библиотеку. Это будет конкретное помещение, спланированное под библиотеку с разными зонами, в том числе книгохранилищем. Это должна быть хорошая, современная библиотека, в которую бы возникало желание зайти», – подчеркнул депутат.

До этого времени библиотека продолжит свою работу в помещениях школы № 3, уточнил собеседник.

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