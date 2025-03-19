Первую часть благоустройства пляжа в Овсище завершат к началу сезона

17:37, 19 марта 2025, ПАИ

Обустройство пляжа на берегу реки Великой в Овсище будет продолжено в этом году, уточнил депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Сначала эта территория стала победителем голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», тогда там появились воркаут- и детская площадки. А затем к благоустройству подключился инвестор, который получил также грантовую поддержку, заметил депутат.

«В этом году инвестор закончит первую часть благоустройства к началу сезона. Люди смогут уже приходить и спокойно отдыхать. Там будут уже стоять туалеты, тренажёры, работать кафе. Будет уже законченная часть благоустроенной территории. Вторая часть – это территория, разделяемая ручьём, ближе к Петропавловской, будут делать, может быть, уже в следующем году, заключив инвестсоглашение на ту часть», – объяснил депутат.