Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первую часть благоустройства пляжа в Овсище завершат к началу сезона

Обустройство пляжа на берегу реки Великой в Овсище будет продолжено в этом году, уточнил депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Григорий Стороненков. Фото: ПАИ

Сначала эта территория стала победителем голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», тогда там появились воркаут- и детская площадки. А затем к благоустройству подключился инвестор, который получил также грантовую поддержку, заметил депутат.

Фото: ПАИ

«В этом году инвестор закончит первую часть благоустройства к началу сезона. Люди смогут уже приходить и спокойно отдыхать. Там будут уже стоять туалеты, тренажёры, работать кафе. Будет уже законченная часть благоустроенной территории. Вторая часть – это территория, разделяемая ручьём, ближе к Петропавловской, будут делать, может быть, уже в следующем году, заключив инвестсоглашение на ту часть», – объяснил депутат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 марта 2025

Псковичи поделились впечатлениями об участии во Всероссийском Кубке Защитников Отечества
19 марта 2025

Алексей Прокофьев покинул должность руководителя Себежского филиала Невельской межрайонной больницы
19 марта 2025

В Пскове завершился второй этап командно-штабных учений спасателей
19 марта 2025

Память погибшего в Чечне младшего сержанта почтили в Гдове
19 марта 2025

Первую часть благоустройства пляжа в Овсище завершат к началу сезона
19 марта 2025

Холодной воды временно не будет в Тямше 20 марта
19 марта 2025

Проблемы с горячей водой в многоэтажках на Ижорского Батальона в Пскове удалось решить без кислоты – депутат
19 марта 2025

Лекция о псковских храмах из списка ЮНЕСКО пройдёт сегодня в историко-краеведческой библиотеке

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...