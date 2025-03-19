Псковичи поделились впечатлениями об участии во Всероссийском Кубке Защитников Отечества

18:42, 19 марта 2025, ПАИ

Псковичи поделились впечатлениями об участии в I Всероссийском Кубке Защитников Отечества по зимним видам спорта, который прошёл в Ханты-Мансийске с 12 по 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего было пять дисциплин: «следж-хоккей», «лыжные гонки», «биатлон», «горные лыжи» и «сноуборд». В соревнованиях приняли участие более 300 участников специальной военной операции из 60 регионов России.

Псковскую область в соревнованиях представляли ветераны боевых действий Максим Кашков, Дмитрий Кофанов, Василий Могрицкий и капитан команды Иван Портнов. Они выступали в дисциплинах «горнолыжный спорт» и «биатлон».

Капитан псковской команды Иван Портнов отметил, что все были рады стать частью этого мероприятия и получили только положительные эмоции. Он также добавил, что важно привлекать в спорт как можно больше людей.

Участник соревнований по горнолыжному спорту Дмитрий Кофанов рассказал, что соревнования были организованы на самом высоком уровне и поблагодарил всех за поддержку, ведь псковичам удалось подготовиться к состязанию даже без тренеров. «Буду рад, если в нашем регионе данный вид спорта будет развиваться. Готов принимать в этом непосредственное участие», – сказал он.

В завершение Всероссийского Кубка Защитников Отечества по зимним видам спорта прошла торжественная церемония закрытия соревнований. В ней приняли участие руководство Минспорта, Минобороны, полпредства президента РФ и Паралимпийского комитета России.

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