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Псковичи поделились впечатлениями об участии во Всероссийском Кубке Защитников Отечества

Псковичи поделились впечатлениями об участии в I Всероссийском Кубке Защитников Отечества по зимним видам спорта, который прошёл в Ханты-Мансийске с 12 по 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники Кубка Защитников Отечества. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Всего было пять дисциплин: «следж-хоккей», «лыжные гонки», «биатлон», «горные лыжи» и «сноуборд». В соревнованиях приняли участие более 300 участников специальной военной операции из 60 регионов России.

Псковскую область в соревнованиях представляли ветераны боевых действий Максим Кашков, Дмитрий Кофанов, Василий Могрицкий и капитан команды Иван Портнов. Они выступали в дисциплинах «горнолыжный спорт» и «биатлон».

Капитан псковской команды Иван Портнов отметил, что все были рады стать частью этого мероприятия и получили только положительные эмоции. Он также добавил, что важно привлекать в спорт как можно больше людей.

Участник соревнований по горнолыжному спорту Дмитрий Кофанов рассказал, что соревнования были организованы на самом высоком уровне и поблагодарил всех за поддержку, ведь псковичам удалось подготовиться к состязанию даже без тренеров. «Буду рад, если в нашем регионе данный вид спорта будет развиваться. Готов принимать в этом непосредственное участие», – сказал он.

В завершение Всероссийского Кубка Защитников Отечества по зимним видам спорта прошла торжественная церемония закрытия соревнований. В ней приняли участие руководство Минспорта, Минобороны, полпредства президента РФ и Паралимпийского комитета России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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