Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн

«Концерт для контрабаса с абсурдом» в Пскове

«Концерт для контрабаса с абсурдом» прошёл на сцене Псковской областной филармонии 19 марта, став ещё одним грандиозным событием 51-го фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, который проходит в рамках нацпроекта «Семья». Заслуженный артист России Михаил Дзюдзе и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Александра Антонова представили уникальную программу. Балалайка-контрабас, гротеск, ирония и абсурд Даниила Хармса удивили зрителей. На концерте побывала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 22:51, 19 марта 2025, ПАИ
132
0
46 фото
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...