«Концерт для контрабаса с абсурдом» в Пскове

«Концерт для контрабаса с абсурдом» прошёл на сцене Псковской областной филармонии 19 марта, став ещё одним грандиозным событием 51-го фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, который проходит в рамках нацпроекта «Семья». Заслуженный артист России Михаил Дзюдзе и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Александра Антонова представили уникальную программу. Балалайка-контрабас, гротеск, ирония и абсурд Даниила Хармса удивили зрителей. На концерте побывала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.