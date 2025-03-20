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Общество

Надевать маски рекомендуют псковичам в местах скопления людей

Специалисты Роспотребнадзора рекомендует носить маски в местах скопления людей, особенно сейчас, при росте числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Елена Черкасская. Фото: кадр эфира телеканала "Первый Псковский"

«Мы рекомендуем надевать маски. Это возможность сохранить свое здоровье. Или, если у вас есть какие-то симптомы, защитить других», – отметила заместитель начальника отдела организации обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Черкасская в комментарии телеканалу «Первый Псковский».

Напомним, с начала марта в регионе зафиксировано уже более 180 случаев гриппа. Кроме того, по данным за 10–16 марта, зарегистрировано 6 929 случаев ОРВИ. В Псковской области на карантин закрыто 69 классов в 35 школах. Образовательные учреждения Великих Лук отправлены на дистанционку. В Пскове, Великолукском, Куньинском районах на дистант переведены все учреждения допобразования.

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