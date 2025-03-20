Меры профилактики перед пожароопасным сезоном обсудили в Псковском районе

15:07, 20 марта 2025, ПАИ

В Псковском районе прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС). Участники встречи рассмотрели вопросы мобилизации сил и средств, зонирования ответственности, взаимодействия с экстренными службами, а также профилактики лесных и ландшафтных пожаров, сообщила ПАИ глава Псковского района Наталья Федорова.

Палы травы уже зафиксированы на территории области и представляют серьезную угрозу, отметила глава муниципалитета. В связи с этим усилено взаимодействие с ГУ МЧС по Псковской области и региональным Противопожарным лесным центром. Главам сельских поселений поручено обновить минерализованные полосы и провести опашку территорий у населенных пунктов.

Пожары чаще всего возникают по вине человека, соблюдение простых правил безопасности – важнейшая мера защиты, подчеркнула Наталья Федорова.

Жителей района призвали быть внимательными при обращении с огнем. В случае возгорания необходимо незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.

Напомним, 3 марта принято распоряжение КЧС и ОПБ Псковской области «О мерах, направленных на борьбу с ландшафтными (природными) пожарами, защиту жизни и здоровья людей от пожаров, предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними палами травы, на территории Псковской области в 2025 году».