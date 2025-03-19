Подковёрные игры в футбольном истеблишменте Псковской области

16:27, 20 марта 2025, ПАИ

В начале нынешнего года состоялись выборы президента Федерации футбола Псковской области. В электоральной гонке участвовало четыре кандидата. По итогам первого тура дальнейшую борьбу продолжили двое: действующий руководитель федерации Александр Коновалов и директор футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков. Оба отправились во второй тур, где Поварещенкову не хватило всего одного голоса, а Коновалов пусть и с меньшей поддержкой остался исполняющим обязанности. В состоянии подвисших выборов сейчас и живёт федерация – рано или поздно (когда решит РФС) её члены соберутся снова, чтобы выбрать нового главу. На этом фоне в самой организации наметился раскол, который вылился в нечто странное.

14 марта состоялось заседание совета футбольной федерации, итоги которого за сугубо личным мнением Александра Коновалова были опубликованы в соцсетях организации.

Если вкратце, Александр Коновалов сетует на то, что совет не принял в состав федерации людей, на которых «держится футбол, да и не только футбол в районах Псковской области». Среди них в основном директора и тренеры спортивных районных школ. А главный визави Коновалова на выборах Сергей Поварещенков так и вовсе «озабочен лишь тем, чтобы обеспечить математически проходную модель на предстоящих повторных выборах». Альтернативное мнение мы услышали со стороны тех, кто якобы «выразил своё негативное отношение к представителям муниципальных округов»:

«Четырёх человек мы знали. Это известные псковскому футболу люди, которые близки к спорту и какую-то пользу могут принести. Но вдруг появляется ещё порядка семи заявлений как бы от районов. Мы могли хотя бы заранее рассмотреть кандидатуры до совета. Но они появились во время вопроса о приёме в члены федерации, и это люди малоизвестные нам. Другое дело, если бы об этом предупредили заранее. Мы поддержали только одну кандидатуру», – поделился один из членов совета, руководитель Федерации футбола Великих Лук Андрей Корнев.

Позже Андрей Корнев позвонил одному из тех самых «неожиданных» кандидатов на членство в Федерации футбола Псковской области. Как выяснилось, «ему просто позвонили и попросили, чтобы он вписался». То есть человек не проявил никакой инициативы, чтобы вступить в эту организацию. Тоже самое, по словам Корнева, сделали ещё в одном районе. Но такая внезапная инициатива не проскочила. Видимо, члены совета просто хотят видеть в своих рядах сторонников, а не электорат.

Ровно также эту ситуацию нам описал ещё один член совета региональной федерации футбола, экс-капитан клуба «Псков-747», ныне тренер Игорь Сурин. Ветерану псковского футбола показалось подозрительным, что «отеческая забота о районах» впервые за последние четыре года появилась аккурат перед выборами. И даже, несмотря на это, совет принял в состав федерации одного из соискателей.

«Совет, полагает, что давно назрели перемены в работе федерации. Мы хотим, чтобы в дальнейшем совет непосредственно участвовал в жизнедеятельности организации, чтобы решения принимались коллегиально, а не как сейчас – единолично одним только президентом федерации», – добавил Игорь Сурин.

Для руководителя спортшколы по футболу «Стрела» Андрея Аленичева крайнее заседание совета тоже стало несколько неожиданным. «Спросили, почему именно сейчас представителей от районов решили ввести в члены федерации? Год назад или три года назад их не вводили. Мы их всегда примем без проблем. И приняли единогласно как раз Константина Албегова из Гдова. Мы его хорошо знаем. Для нас просто это было неожиданностью. Когда мы вносили на рассмотрение четырёх новых членов федерации, то написали письмо и предупредили об этом. А до нас ничего не было доведено», – сказал он.

В ответ на предложение как-то обсудить вопрос приёма новых членов совета, прежде чем вносить какие-либо изменения в состав федерации, совет получает письма, где отмечается, что он с особым цинизмом прокатывает людей с районов. Зато вопрос приёма реально футбольной четвёрки, куда входят Шишаев, Степанов, Михайлов и Лобанов, поднятый ещё в конце прошлого года, подаётся якобы как неотработанный, ведь инициаторы «ограничились лишь общими фразами и отговорками об их помощи в перспективе».

В последнее время футбольное областное сообщество настроено на перемены. Результаты январского голосования это чётко продемонстрировали. Напомним, что во втором туре среди 20 членов федерации 13 отдали свой голос за руководителя футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергея Поварещенкова, однако устав требует для победы не просто мнение большинства, а согласие целых 2/3 от общего числа голосующих. Сейчас же временно исполняющим обязанности руководителя федерации остаётся Александр Коновалов, поэтому и свою точку зрения от лица организации представляет он же, но насколько это законно – тоже большой вопрос.

«На самом деле то футбольное сообщество, которое сейчас есть и сложилось уже давно, это люди игравшие в футбол. Если взять наш совет, в который входят девять человек, то там, например, присутствуют директор спортивной школы «Стрела» Андрей Аленичев, многолетний капитан клуба «Псков-747» Игорь Сурин, Игорь Васильев, который тренирует клуб «Псков», Сергей Поварещенков, являющийся директором клуба «Луки-Энергия», директор ФК «Псков» Владимир Бабинин. На мой взгляд, надо было трезво оценить уровень своей поддержки и понять, что тебя уже вроде и не хотят на этой должности. А Александр Викторович, по нашему мнению, сам себя назначил исполняющим обязанности председателем Федерации футбола Псковской области. На наш взгляд, это полномочия совета. Более того, мы получили это подтверждение от управления по юстициям» – сообщил Корнев.



Фото: Официальный ответ Минюста России по Псковской области находится в распоряжении редакции



Фото: Официальный ответ Минюста России по Псковской области находится в распоряжении редакции



Управление Минюст России по Псковской области на этот счёт дал свои пояснения [документ есть в распоряжении редакции ПАИ], из которых следует, что полномочия Александра Коновалова на должности и.о. завершились вместе с выборами. Совету уже тогда следовало работать над тем, чтобы избрать временного главу. Но пока этот вопрос на повестке дня не стоит. То есть выходит, что руководитель у федерации пока что самопровозглашённый? Однако сам Коновалов считает иначе, а всем несогласным, по словам, Андрея Корнева, «предлагает обратиться в суд». «Сейчас члены совета ему разослали предложение собрать очередную конференцию. Ждём, что он на это скажет. Он твердит, что надо сначала изменить устав, а потом выбирать президента. Но это всё похоже на оттягивание времени для того, чтобы он как можно дольше продлевал свои полномочия, которые, как мы считаем, у него сейчас отсутствуют», – внёс ясность Андрей Корнев.

Как завершится эта история, сказать трудно. Возможно, у нынешнего руководства федерации припрятано ещё пару тузов в рукаве. Но пока футбольный совет в большинстве своём выступает против проталкиваемых внезапных инициатив.

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