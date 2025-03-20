Цикл работ «Знамя Победы – путь от Пскова до Рейхстага» создадут псковские художники

16:28, 20 марта 2025, ПАИ

Проект Псковского регионального отделения Союза художников России «Знамя Победы — путь от Пскова до Рейхстага» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом рассказал художник, председатель регионального отделения Виктор Лысюк в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 марта.

«Мы съездим в Идрицу, изучим материалы, наберём этюдный материалы, напишем портреты уроженца Псковщины Михаила Минина и ещё четверых участников событий 1945 года», – подчеркнул гость студии.

Вместе с этим пройдут две выставки. Одна из них состоится в Себеже, а другая в зале регионального отделения Союза художников в Пскове. Виктор Лысюк отметил, что к этой работе также планируют привлекать детей, чтобы передать им знания об истории Великой Отечественной войны. Проект будет продолжаться в течение года.

Тематическую коллекцию художественных произведений передадут Себежскому краеведческому музею.