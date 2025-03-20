Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Цикл работ «Знамя Победы – путь от Пскова до Рейхстага» создадут псковские художники

Проект Псковского регионального отделения Союза художников России «Знамя Победы — путь от Пскова до Рейхстага» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом рассказал художник, председатель регионального отделения Виктор Лысюк в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 марта.

Виктор Лысюк. Фото: ПАИ

«Мы съездим в Идрицу, изучим материалы, наберём этюдный материалы, напишем портреты уроженца Псковщины Михаила Минина и ещё четверых участников событий 1945 года», – подчеркнул гость студии.

Вместе с этим пройдут две выставки. Одна из них состоится в Себеже, а другая в зале регионального отделения Союза художников в Пскове. Виктор Лысюк отметил, что к этой работе также планируют привлекать детей, чтобы передать им знания об истории Великой Отечественной войны. Проект будет продолжаться в течение года.

Тематическую коллекцию художественных произведений передадут Себежскому краеведческому музею.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 марта 2025

Стал известен график высадки цветов в скверах и парках Пскова в 2025 году
20 марта 2025

Цикл работ «Знамя Победы – путь от Пскова до Рейхстага» создадут псковские художники
20 марта 2025

Виктор Лысюк: Для художника Псков – это кладезь
20 марта 2025

Ещё пять жительниц Печорского округа наградили медалями в честь 80-летия Победы
20 марта 2025

Пересечь границу Псковской области и Латвии теперь можно только на автомобиле
20 марта 2025

Конкурс среди женщин-полицейских прошёл в Псковской области. Фото
20 марта 2025

Сбер увеличил число сервисов для защиты близких от мошенников
20 марта 2025

Псковичи могут подать заявку на новую номинацию конкурса «Семья года»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...