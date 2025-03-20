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Как вступить в Псковское отделение Союза художников России, рассказал Виктор Лысюк

Как вступить в Псковское региональное отделение Союза художников России, рассказал его председатель Виктор Лысюк в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 марта.

Виктор Лысюк. Фото: ПАИ

«Для этого необходимо профессиональное образование и участие в выставках. Они проводятся постоянно и разного уровня, как региональные, так и всероссийские», – отметил гость студии.

Если сообщество примет работы художника, то при желании он сможет вступить в союз. В этом году были приняты четыре человека.

Всего в Псковском региональном отделении Союза художников России состоят 70 человек. Это живописцы, графики, дизайнеры, скульпторы и другие деятели искусства.

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