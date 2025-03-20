Капитальный ремонт начнётся в Невельской гимназии

17:43, 20 марта 2025, ПАИ

Капитальный ремонт Невельской гимназии начнется в конце марта. Ремонтные работы будут производиться в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщил корреспонденту ПАИ глава Невельского муниципального округа Олег Майоров. «Будут выполнены ремонтные работы на сумму 108,2 млн рублей», – уточнил он.

Подрядчиком работ выступает ИП М. Озроков. Согласно условиям контракта, работы должны завершиться до 31 октября 2025 года. «В частности, будет выполнен ремонт кровли, инженерных сетей, проводки, отмостки, выполнены косметические работы», – рассказала корреспонденту ПАИ первый заместитель главы округа Виктория Храбрая.

Предполагается, что при необходимости на время ремонтных работ ученики гимназии будут переведены на учебу в другие школы Невеля.