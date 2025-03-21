Заместитель главврача Псковской стоматологической поликлиники станет гостьей программы «Анамнез»

12:14, 21 марта 2025, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 21 марта, в 14:00. Гостьей станет заместитель главного врача Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева.

Почему важно следить за состоянием полости рта? Что включает профессиональная гигиена полости рта? Ополаскиватели, зубная нить и прочие средства ухода действительно эффективны или это уловки маркетологов? Когда лучше всего чистить зубы и нужно ли чистить язык? Как правильно ухаживать за зубными протезами? Какие напитки и продукты вредны для зубов?

Об этом и многом другом - в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.