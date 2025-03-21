Сразу две выставки открыл в Минске Пушкинский заповедник

13:58, 21 марта 2025, ПАИ

20 марта Государственный музей-заповедник «Михайловское» открыл в Минске сразу две выставки, сообщили ПАИ в службе информации учреждения.

Первая из них, развёрнутая в Национальном историческом музее Республики Беларусь, – планшетная фотовыставка «Пушкинские Горы. Освобождение. 1944». В экспозицию, подготовленную к 80-летию Великой Победы, вошло 20 фотографий, запечатлевших мемориальные усадьбы, Святогорский монастырь и поселок Пушкинские Горы в 1944–1947 годы, в том числе и те, что были сделаны членами Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

«Наряду с документальными на выставке есть и современные снимки – воссозданный на сегодняшний день облик Пушкинского заповедника, мир пушкинской литературной страны, возвращенной к жизни», – рассказали в музее.

Вторая фотовыставка – «Волшебные места» из собрания Пушкинского заповедника, представлена в Минске в ознаменование 200-летия со дня пребывания поэта в так называемой северной ссылке в родовом имении под Псковом. Её открыли в Государственном музее истории белорусской литературы. Здесь же была организована творческая встреча с директором «Михайловского» Георгием Василевичем – автором 22 включённых в экспозицию художественных фотографий с видами мемориальных «Михайловского», «Тригорского», «Петровского». «Речь на встрече шла об истории музея, о роли этого места в становлении и развитии личности поэта и пути его творчества, о сегодняшнем дне Пушкиногорья», – рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».