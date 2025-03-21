Молодёжь из Пскова и Африки обсудила экологическую повестку

14:52, 21 марта 2025, ПАИ

Международная экологическая конференция, посвященная Дню Земли, прошла в Международном клубе дружбы в региональном Доме молодежи, сообщили ПАИ в Центре молодежи и общественных инициатив.

Конференция прошла в смешанном формате: очно и онлайн. В ней приняли участие более 20 человек: экоактивисты из Псковской области и представители Гамбии, Габона и Маврикия. Слушателями также стали иностранные и российские студенты Псковского государственного университета.

Участники встречи обсуждали актуальные экологические проблемы и делились своим опытом их решения. Они также рассказали о том, как молодые люди могут принять участие в экологических инициативах.

Алексей Жуковский, руководитель делегации волонтеров из Псковской области, которые участвуют в ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае, поделился своим опытом работы эковолонтёром.

«Наш Международный клуб дружбы существует уже восемь месяцев. За это время мы организовали и провели спецпроект программы «Больше, чем путешествие», региональную программу для участников международного заезда форума «Шум. Индустрия журналистики 5.0» и другие мероприятия. Мы продолжаем нашу работу и укрепляем международное молодежное сотрудничество. В этот раз на таком телемосте пообщались со странами-партнерами», – отметила лидер Международного клуба дружбы Псковской области Мария Яковлева.